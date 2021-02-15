 تايلاند تسجل 143 حالة إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 15 فبراير 2021 9:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

تايلاند تسجل 143 حالة إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 9:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 9:12 ص

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 82 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات القول إنه تم تسجيل 143 حالة إصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 24 ألفا و714 حالة.

وقال ابيساماس سريرانجسون مساعد المتحدث باسم مركز إدارة الوضع الوبائي إن حالتي الوفاة تعودان لمواطنين تايلانديين أحداهما -62 عاما- ويعمل كبائع للخضروات، والثاني -78 عاما- وكان قد التقط العدوى من ابنته المصابة بالفيروس.

وأضاف أن من بين حالات الإصابة الجديدة 132 حالة عدوى محلية و11 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك