عرضت فضائية «روسيا اليوم» فيديو يوثق وصول وحدة إضافية من الجيش الألماني إلى ليتوانيا.

وتم رصد صور أقمار اصطناعية تظهر تحرك القوات الروسية نحو مواقع هجومية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وكان حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» جون كيربي، أمس الأحد، من الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تأكيد تقارير قالت إن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا، الأربعاء.

وتشهد الأزمة الأوكرانية، توترًا متصاعدًا بعدما حددت واشنطن يوم 16 فبراير الجاري، موعدًا للغزو الروسي، ما دفع دول عربية وغربية إلى حث مواطنيهما على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

