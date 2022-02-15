ريم مصطفى تخوض أولى بطولاتها المطلقة رمضان المقبل

تخوض الفنانة ريم مصطفى أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد يعرض في رمضان المقبل، وهو تأليف باسم على الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج رامى رزق الله وإنتاج أحمد عبد العاطي.



وتصور ريم حاليا دورها في مسلسل "SUITS بالعربي" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير SUITS، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، أسماء جلال، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي.



وانتهت ريم مؤخراً من تصوير مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على منصة شاهد الرقمية، ويخوض به المستشار تركي آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، حيث تقدم ريم دور البطولة النسائية في العمل أمام أمام آسر ياسين، خالد الصاوى، وبمشاركة محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد مدحت.