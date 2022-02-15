البنتاجون: لا نعتقد أن بوتين اتخذ قرارا نهائيا بالهجوم على أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تعتقد حتى الآن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا نهائيا بتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا.



وقال كيربي في إفادة صحافية، حول الأمر: "لا نعتقد أن القرار النهائي قد تم اتخاذه"، وذلك بشأن تنفيذ هجوم روسي على أوكرانيا.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد اليوم الاثنين، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الضمانات الأمنية أن روسيا لم تتلق ردا من الدول الغربية بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكان رد الفعل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فقط، معتبرا هذا إهمالا.



وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو.