كشف هشام حافظ لاعب فريق مصر للمقاصة، النقاب عن تطورات الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة طلائع الجيش، في تاسع جولات الدوري المصري الممتاز.

وكان هشام حافظ قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش اليوم، فقد على أثرها الوعي، قبل تدخل الجهاز الطبي للفريقين ونقله إلى المستشفى.

وقال حافظ في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "الحمد لله أصبحت في حالة جيدة وفي طريقي إلى المنزل".

وأضاف: "الطبيب كان يريد أن أبقى في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ولكني فضلت العودة لأكون مع عائلتي".

وأتم حافظ: "أنا (بلعت لساني)، وبعد أن خرجت من المستشفى شاهدت المباراة، وتعجبت أنها لم تتوقف ولم تخرج الكرة من الملعب للاطمئنان عليّ، والطبيب قال لي إنهم أسعفوني في آخر لحظة".