 النمسا تسجل 24 ألفا و565 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 24 ألفا و565 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 10:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 10:31 ص

سجلت النمسا 24 ألفا و565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 20 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و299 ألفا و229 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و392 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 17 مليونا و900 ألف و61 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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