استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، عن استشهاد مواطن فلسطيني أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أصيب الشاب نهاد أمين البرغوثي، من قرية كفر عين، بجروح خطيرة في مواجهات شهدتها قرية النبي صالح، ظهر اليوم، حيث أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

وأشار الناشط الإعلامي بلال التميمي إلى أن مواجهات اندلعت على مدخل القرية، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.