تعزير التعاون المشترك بين اتحاد الإذاعات الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي

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التقى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، مع حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة للمنظمة.

واستعرضا خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون والتشاور بين المنظمة والاتحاد في ظل منظومة العمل الإسلامي المشترك بما يخدم مختلف القضايا، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي، وإبرازها على سائل الإعلام المتخصصة تحت مظلة اتحاد الإذاعات الإسلامية.

وشهد معالي الأمين العام للمنظمة مراسم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين اتحاد الإذاعات الإسلامية واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الإعلام والاتصالات في جمهورية غامبيا.