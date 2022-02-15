قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يوجد منافس للقناة؛ لوجود مميزات كثيرة بها، منها قدرتها على حل المشكلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك زيادات طفيفة بقيمة 6% على رسوم عبور السفن، لافتا إلى زيادة عوائد القناة بنسبة 15%.

وأشار إلى جاهزية قناة السويس لأي تطورات حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر أن السفن السياحية التي لم تتعاف من جائحة كورونا لها بعض الاستثناءات، وكذلك بعض سفن الغاز، مؤكدًا أن مخطط تطوير القناة يسير بشكل جيد (تم الانتهاء من 14% من أعمال التكريك بتطوير القطاع الجنوبي).

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام عدة كراكات بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، موضحا أن تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، يتم خلال 24 شهرًا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إنه سيتم زيادة حركة عبور السفن بالقناة بعد التطوير الذي تشهده القناة حاليًا، موضحًا أن هناك تحسنًا في النقل البحري (خلال 2021 - 2022)، وتم تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار خلال العام الماضي.