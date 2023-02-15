تحدث سفيند جرافرسن المدير الرياضي لنادي ميتلاند الدنماركي، عن انضمام إمام عاشور لاعب منتخبنا الوطني، إلى معسكر الفريق في لشبونة.

وكان إمام عاشور قد انضم لمعسكر ميتلاند في لشبونة مساء الثلاثاء، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي.

وقال جرافرسن في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: « لقد كنا نبحث عن لاعب وسط يفي باحتياجات الفريق في هذا المركز، وإمام عاشور أفضل لاعب في هذا المركز».

وأضاف: «بعد انضمام عاشور إلينا، حصلنا على لاعب خط وسط قوي وديناميكي للغاية، يناسب أسلوب اللعب الخاص بنا ويحقق طموحات الإدارة في الفترة القادمة».

وأتم: «إمام يتمتع بخبرة كبيرة برغم صغر سنه، فهو فاز بالعديد من الألقاب في أحد أكبر الأندية الإفريقية، كما هو جزء من منتخب مصر القوي، الذي لعب في نهائي كأس الأمم الأفريقية في العام الماضي».