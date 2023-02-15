 الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة تغادر إلى تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر - بوابة الشروق
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الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة تغادر إلى تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر

الرياض - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 12:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 12:14 م

غادرت الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة، مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الأربعاء متوجهة إلى مطار "غازي عنتاب" بتركيا وتحمل على متنها 90 طنا من السلال الغذائية، والمود الطبية التي تشتمل على محاليل متنوعة، وأدوية للأمراض المزمنة، ومسكنات للآلام، وأدوية للكبار والصغار، ومواد إيوائية تشتمل على الخيام، والبطانيات، والحقائب الإيوائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.


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