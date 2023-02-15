السليمي يكشف موعد وصول بعثة منتخب تونس إلى الإسكندرية لخوض أمم إفريقيا للشباب

كشف عادل السليمي المدير الفني للمنتخب التونسي للشباب، عن موعد وصول بعثة منتخب نسور قرطاج إلى الإسكندرية؛ تمهيداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2023.

ويقع منتخب نسور قرطاج في المجموعة الثالثة التي تقام مبارياتها علي استاد الإسكندرية وتضم منتخبات، جامبيا، زامبيا، وبنين .

قال السليمي في تصريحات تليفزيونية، إن منتخب بلاده من المقرر أن يصل إلى الإسكندرية يوم الجمعة القادمة، وذلك للدخول في معسكر مغلق قبل انطلاق مباريات المجموعة الثالثة.

وأضاف المدير الفني للمنتخب التونسي، أنه يشعر بالسعادة والارتياح لتواجد منتخب بلاده ضمن منتخبات مجموعة الإسكندرية، حيث استرجع ذكرياته حين كان لاعباً بالمنتخب التونسي للشباب، في مطلع التسعينات وتحديدا في عام 1991، حيث لعب المنتخب وقتها ضمن مجموعة الإسكندرية.

ويعد السليمي واحداً من بين مجموعة اللاعبين الذين ضمهم منتخب شباب تونس حين ذاك، و تم تصعيدهم للمنتخب الأول ومن بينهم شقيقه سمير السليمي و سراج الدين الشيحي والراحل الهادي بن رخيصه و الحارس طارق بن مريم و عيادي حمروني وغيرهم.