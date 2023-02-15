15 طائرة مساعدات تهبط في مطارات سوريا اليوم

وصلت 15 طائرة عربية وأجنبية، اليوم، إلى المطارات الدولية في دمشق وحلب واللاذقية، محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سورية، وذلك بحسب بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً لنشطاء المرصد، فقد وصلت اليوم طائرة مساعدات صينية إلى مطار دمشق الدولي، محملة بالمساعدات الإغاثية، كما وصلت طائرة كازاخية إلى مطار حلب الدولي، إضافة لوصول طائرتين من دولة بيلاروسيا إلى مطار اللاذقية الدولي، إضافة لطائرة ثالثة من بيلاروسيا إلى مطار حلب الدولي.

ووصلت طائرة مساعدات جديدة من المملكة العربية السعودية تحمل على متنها 35 طن من المساعدات الإغاثية إلى مطار حلب الدولي، ووصلت طائرتين محملتين بالمساعدات من دولة الإمارات العربية إلى مطار دمشق الدولي، وطائرة إماراتية ثالثة إلى مطار حلب الدولي، وطائرة رابعة إلى مطار اللاذقية، وطائرة ليبية إلى مطار اللاذقية الدولي، وطائرة أردنية إلى مطار دمشق الدولي.

كما وصلت طائرة مساعدات أردنية إلى مطار دمشق الدولي، وطائرة تونسية إلى مطار حلب الدولي، وطائرة مساعدات يابانية إلى مطار دمشق الدولي.

وبذلك يرتفع عدد طائرات المساعدات الإنسانية التي وصلت مناطق سيطرة النظام عبر المطارات، منذ يوم 6 فبراير الجاري إلى 112 طائرة، بينها 107 طائرات عربية وأجنبية، قادمة من 23 دولة و5 طائرات عبر شركة أجنحة الشام.

وانطلقت الطائرات من، إيران، والعراق، وروسيا، والإمارات، ومصر، وليبيا، والهند، والأردن، وأرمينيا، وباكستان، وتونس، وفنزويلا، وسلطنة عمان، والصين، وكازخستان، وبنغلاديش، وأميمة، وبلاروسيا، والسودان، والسعودية، اليابان.

ويذكر أن من بين الحصيلة طائرة لشركة أجنحة الشام، وطائرة إيطاليا هبطت في لبنان، وطائرة من منظمة اليونيسيف.