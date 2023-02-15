محافظ الغربية يبدأ أولى جولاته لتفقد مشروعات التطوير بالمحلة الكبرى

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، مشروع إنشاء طريق دائري حول مدينة المحلة الكبرى، وذلك عقب عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته للمحافظة.

وتابع المحافظ الطريق والذي يصل طوله إلى 12 كم لخدمة مصانع الغزل والنسيج الجديدة، وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى، والذي يتم إنشاؤه على 3 مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.