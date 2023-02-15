دول الخليج وكوريا الجنوبية تواصلان اليوم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

تواصل دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أعمال الجولة السابعة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة ، بمقر الأمانة العامة في الرياض، التي تستمر حتى غدا الخميس، والتي تبحث تحسين ظروف التجارة والقواعد التجارية بين البلدان الست وسول.

ومن المقرر أن تتناول الجولة التفاوضية (14) موضوعاً في مجال التجارة بين الجانبين، وتعزيز الاستثمار والتعاون في مجالات التجارة الرقمية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، في سبيل دعم تدفق التجارة بين دول مجلس التعاون وكوريا.

وأوضح المنسق العام رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون السفير عبد الرحمن بن أحمد الحربي، أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون نحو تعزيز مكانة المجلس، ودعم علاقاته الاستراتيجية مع شركائه حول العالم، مؤكداً أن الاتفاقية الجاري التفاوض بشأنها ستُسهم في تعزيز المكتسبات المشتركة، وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتدعم ريادة الأعمال وتعزيز قطاعات الأعمال بدول المجلس.

وبدأت أمس الثلاثاء جولة جديدة من محادثات التجارة الحرة في الرياض بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية.