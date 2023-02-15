محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا رمضان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا رمضان 2023" بمدينة بلطيم بجوار السوق، موجهًا بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، بحضور اللواء محمد عمر فداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحها، مشيدًا بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خصيصا البسطاء والأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.

وأشار إلى أنه تم افتتاح معارض أهلا رمضان بفوه والحامول، وبلطيم وسيدي غازي، وسيدي سالم، والبرلس ودسوق وكفر الشيخ، وجارٍ افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لفتح معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كل مراكز ومدن المحافظة.