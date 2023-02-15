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الاتحاد السكندري يستضيف تدريبات منتخب تونس في أمم إفريقيا للشباب

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 3:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 3:12 ص

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، موافقته على استضافة تدريبات منتخب تونس للشباب، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس القادم.

 ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة التي تضم كل من، زامبيا، جامبيا، وبنين، حيث تقام مباريات المجموعة على ستاد الاسكندرية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب التونسي إلى مدينة الإسكندرية يوم الجمعة القادمة، حيث سيقيم الفريق في أحد فنادق في مدينة برج العرب.

وستنطلق منافسات البطولة الإفريقية للشباب يوم الأحد القادم، بمواجهة منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي على استاد القاهرة الدولي.


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