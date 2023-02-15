باكستان ترسل المزيد من مواد الإغاثة للمتضررين من زلزال تركيا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية أن إسلام أباد أرسلت اليوم الأربعاء، 6.7 طن من مواد الإغاثة وخاصة الخيام الشتوية لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا الأسبوع الماضي.

وأضافت الهيئة - في بيان لها نقله تلفزيون "إيه نيوز" التركي - أنه تم إرسال الشحنة الجديدة عبر رحلة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية، مشيرة إلى أنها تعد جزءا من دعم إسلام أباد المستمر للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وكانت باكستان قد أرسلت بالفعل أكثر من 150 طنا من مواد الإغاثة بما في ذلك الخيام والملابس والمواد الغذائية، بالإضافة إلى متطوعين مدربين من الجيش والمدنيين وفرق الإنقاذ إلى المناطق المنكوبة من الزلزال في تركيا.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.