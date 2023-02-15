مدرب المريخ السوداني: هدفنا الفوز على الزمالك في دوري الأبطال

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تحدث هيرون ريكاردو المدير الفني لنادي المريخ السوداني، عن مواجهة نادي الزمالك المقبلة في بطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال ريكاردو في تصريحات تليفزيونية: "مباراة الزمالك لا تقبل القسمة على اثنين، هدفنا الفوز إن كنا نستهدف التأهل عن دور المجموعات".

وواصل "الزمالك فريق كبير وله تاريخ كبير ونحترمه، شاهدته في مباراة سموحة، يملك ثنائي مميز وهو شيكابالا وزيزو بالإضافة إلى آخرين".

وتابع ريكاردو "كل مباراة لها ظروفها الخاصة وكل فريق يكون هدفه الفوز وهو ما نسعى لتحقيقه".

وأضاف "الحكم الرابع في مباراة الترجي لم ينتبه ان التغييرات تم تنفيذها على 4 مرات وليس 3، قدمنا طلب للكاف ولا نعرف القرار المنتظر ولكننا طالبنا بحقنا، الترجي فريق كبير جدا وخسرنا في الدقائق الأخيرة أمامه".

واختتم ريكاردو تصريحاته "فريقي لم يجتمع سويا منذ وقت طويل بسبب ارتباطات المنتخب السوادني لكنني لن اشتكي من هذا الأمر".