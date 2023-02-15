وزير السياحة والآثار يتفقد مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير ومتحف مراكب خوفو

تفقد اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير ومتحف مراكب خوفو لمتابعة الموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال بهما.

رافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية والدكتور عيسى زيدان المدير العام التنفيذي للترميم ونقل القطع الأثرية بالمتحف، وعدد من قيادات الوزارة والمتحف.

شملت الجولة متحف مراكب خوفو ومنطقة محاكاة الحفرة التي تم تصميمها وتنفيذها لتماثل إحدى الحفرتين الأثريتين التي تم اكتشاف إحدى مركبتي الملك خوفو بداخلها بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك لتكون المدخل الرئيسي لمتحف مراكب الملك خوفو ليمر الزائر من خلالها وأسفل الأحجار الأثرية للحفرة وذلك لإثراء التجربة السياحية للزائرين، بالإضافة إلى منطقة الخدمات والبهو والدرج العظيم والقاعات الرئيسية وقاعة الملك توت عنخ آمون وقاعة العرض التفاعلي.

واستهل وزير السياحة والآثار الجولة بالاستماع إلى شرح مفصل من اللواء عاطف مفتاح تعرف خلاله على الموقف التنفيذي للأعمال ونسب الإنجاز بمبني متحف مراكب خوفو، ومسار الزيارة بداخله والتي ستعمل على إثراء التجربة السياحية للزائرين، الذين سيتمتعون، ولأول مرة بمشاهدة محاكاة كاملة لإحدى الحفرتين التي تم اكتشاف إحدى مركبتي الملك خوفو بها، ومركب خوفو الأولى التي تم نقلها في أغسطس 2021 من مكان عرضها بمتحف مركب خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، وأعمال ترميم وتركيب مركب خوفو الثانية.

كما سيتم استخدام الوسائط المتعددة لتروي كيفية بناء مراكب الملك خوفو وأهميتها التاريخية والأثرية وقصة اكتشافها.

كما تابع الوزير آخر ما آلت إليه الأعمال بالدرج والقاعات الرئيسية وقاعة توت عنخ آمون، ومنطقة الخدمات.

واختتم الوزير جولته بزيارة قاعة العرض التفاعلي والتي تعتبر مزيجا بين خاصية الواقع الافتراضي والواقع المعزز.