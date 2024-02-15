حسام حسن: توليت تدريب منتخب مصر بعدما زهدت فيه

كشف حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري، كواليس تلقيه عرض تدريب المنتخب الوطني، بعد أيام قليلة من تولي القيادة الفنية لنادي مودرن فيوتشر.

وشدد حسام حسن على فخره الكبير بتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني المصري، مشددًا على ضرور الدعم من جميع عناصر اللعبة من أجل تحقيق الإنجازات مع الفراعنة.

ويعقد اتحاد الكرة مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية بأحد فنادق التجمع الخامس، وسط حضور صحفي وإعلامي متوقع لتغطية أحداث المؤتمر.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر: «تدريب المنتخب الوطني فخر وشرف، ودائما كنت أتمنى ذلك، ولك الفترة الأخيرة قبل اختياري لتدريب المنتخب لم أكن أفكر في الأمر».

وأضاف: «رغم النتائج الأخيرة للمنتخب لم أكن أفكر في تدريب الفراعنة لأنني كنت أرى أن التوجه لدى الإدارة الرياضية في اتجاه آخر، ولكن الحدلله جئنا بتكليف من الشعب المصري والإدارة المصرية».

وتابع: «وصلت لمرحلة أنني زهدت في تدريب المنتخب بس التوجهات التي كانت موجودة، ولكن لم أتخل يومًا عن حلم تدريب المنتخب، والحمدلله تولينا المسؤولية برغبة الشعب المصري والمسؤولين في مصر».

وجاء التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب، وطارق سليمان في منصب المدرب العام ومدرب مساعد محمد عبد الواحد وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري مع استمرار الجهاز الإداري والطبي برئاسة محمد أبو العلا.

ووقع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى 2026.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن الثلاثاء الماضي تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للبرتغالي المقال روي فيتوريا، الذي أقاله الاتحاد المصري بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».