لجنة دولية: صنّفنا جرائم إسرائيل ضد الصحفيين كجرائم قتل

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قالت لجنة حماية الصحفيين، إن إسرائيل تواصل قتل الصحفيين انتقاما من عملهم، وأكدت أنها صنفت ذلك كجرائم قتل.

وأضافت اللجنة، أن الاحتلال اعترف باستهداف سيارة صحفيي الجزيرة حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في 24 يناير الماضي، بحسب شبكة روسيا اليوم.

ونحو 125 صحفيًّا اسشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي.

وسبق أن أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود»، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة.

ونقلت المنظمة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قوله إن، التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وأضافت أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى في ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.