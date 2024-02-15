حماس تطالب بتحرك دولي بعد مصادقة الكنيست المبدئية على حظر عمل الأونروا

علقت حركة حماس، على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة.



وقالت حماس في بيان، إن القانون يهدف إلى إنهاء عمل الوكالة التي تمثّل شاهدًا دوليًّا على معاناة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه قسراً، وعلى حقه في العودة إليها.



وأضافت: «نرفض هذا القرار الاحتلالي المناقض للقرارات الدولية ذات الصلة، وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانته ورفضه باعتباره تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني».



وطالب حماس، باتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لضمان استمرارية عمل الوكالة التي تأسست لإغاثة شعبنا في أماكن لجوئه كافة بما فيها القدس المحتلة.



وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من العمل في إسرائيل ومدينة القدس الشرقية المحتلة.



وبعد تصويت الكنيست، مساء الأربعاء، لا يزال يتعين عليه المصادقة على المشروع بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونًا.



ويقضي مشروع القانون بـ«حظر أونروا من العمل بالأراضي الخاضعة لسيادة إسرائيل، وكذلك الإيعاز لشرطة إسرائيل بالعمل على إنفاذ الحظر».



وينص المشروع على أن «دور وكالة الأونروا هو تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل حدود إسرائيل، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون، بل سكان الدولة الذين يحصلون على الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة»، على حد تعبير مشروع القانون.