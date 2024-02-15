 الولايات المتحدة تعلن مصادرة شحنة أسلحة أرسلتها إيران إلى الحوثيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تعلن مصادرة شحنة أسلحة أرسلتها إيران إلى الحوثيين

آية صلاح
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 2:30 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 2:30 م

أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في بحر العرب، صادرت في يناير الماضي شحنة أسلحة من إيران متجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت سنتكوم في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الأسلحة تشمل "أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات لمسيرات بحرية غير مأهولة، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجموعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى".

ويعد التوريد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر لمثل هذه المساعدات انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "رقم 2216"، بحسب البيان الأمريكي.

ومنذ أواخر العام الماضي، تشهد حركة الشحن العالمية اضطرابات في البحر الأحمر، حيث يستهدف الحوثيون المدعومون من إيران السفن التجارية، دعما من الجماعة التي أعيد تصنفيها على قائمة الإرهاب، لحركة حماس في حربها ضد إسرائيل.


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