الولايات المتحدة تعلن مصادرة شحنة أسلحة أرسلتها إيران إلى الحوثيين

أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في بحر العرب، صادرت في يناير الماضي شحنة أسلحة من إيران متجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت سنتكوم في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الأسلحة تشمل "أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات لمسيرات بحرية غير مأهولة، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجموعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى".

