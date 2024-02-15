محافظة الإسماعيلية: تنفيذ ٥٤ قرار غلق وإزالة التعديات في نطاق حي ثان

حرص اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، متابعة حملة إزالة 54 حالة من التعديات والإشغالات بحي ثان، حيث تم غلق عدد ٢٠ غلق محل بطريق بورسعيد، وعدد ٢ سنتر دروس خصوصية بشارع الغابة، بحضور مدير إدارة شمال التعليمية وعدد ١ غلق مقهى بشارع الغابة.

كما تمت إزالة التعديات على المسطح الأخضر بحديقة الصالحين بشارع شبين الكوم بمنطقة حى السلام و تم إزالة حالة مبانى بدون ترخيص وتعدٍّ على أرض الدولة وتنفيذ إزالة لـ ٣٠ حالة متنوعة ما بين إزالة إعلانات بدون ترخيص وحالات تعدٍّ على الأرصفة.

كان محافظ الإسماعيلية قد وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على ضرورة التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.