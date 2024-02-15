ما شروط قطر ونتنياهو لدفع صفقة المحتجزين في غزة؟

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قطر تطلب إدخال مزيد من المساعدات لغزة لدفع صفقة المحتجزين قدما.



وأوضحت القناة الإسرائيلية أن نتنياهو رفض مناقشة الطلب إلى أن تحصل إسرائيل على إثبات وصول الأدوية إلى الأسرى المحتجزين، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة – لم يسمها - بأن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز وصل إسرائيل، اليوم الخميس، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومدير المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع لبحث مفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى.



ويأتي ذلك فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب والحكومة الموسعة سيعقدان اجتماعين منفصلين الليلة لبحث صفقة المحتجزين، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.