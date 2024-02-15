أمريكا تحث إسرائيل على توفير الحماية للمدنيين قبل أي عملية في رفح

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شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت على أهمية حماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية قبل شن أي عمليات ضد حركة حماس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وناقش الوزيران خلال الاتصال الذي جرى بينهما صباح اليوم الخميس المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وكتب أوستن عبر حسابه الرسمي على منصة إكس ، تويتر سابقا، :"اليوم تحدثت إلى وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت بشأن إنقاذ رهائن إسرائيل والجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن الباقين الذين تحتجزهم حماس.

كما ناقشنا ضرورة تأمين المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية قبل أي عمليات ضد حماس في رفح".