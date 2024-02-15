إيران: مليار دولار عائدات من السياحة العلاجية خلال عام

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قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، إن مليونا و200 ألف شخصا زاروا إيران العام الماضي بهدف العلاج، ما وفر دخلا قدره مليار دولار كعوائد من السياحة العلاجية للبلاد.

وأضاف عين اللهي، للصحفيين على هامش حفل تدشين معرض السياحة العلاجية بطهران، أن السياح الذين زاروا إيران جاؤوا من 60 بلدا لتلقي العلاج، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأوضح أن شعوب الدول الجارة، تقصد إيران للعلاج بسبب امتلاكها أقوى منظومة صحية وعلاجية في المنطقة.

وأضاف وزير الصحة، أن مليونا و200 ألف سائح من 64 جنسية، زاروا إيران العام الماضي، غالبيتهم كانوا من العراق وافغانستان.

وأكد أن معظم السياح الذين قصدوا إيران للعلاج خلال العام الماضي جاؤوا من كل من العراق وافغانستان وباكستان وسلطنة عمان والبحرين وارمينيا وطاجيكستان وبلدان منطقة الخليج.

وقال إن 20 % من السياح الذين يزورون إيران، يأتون بغرض تلقي العلاج.