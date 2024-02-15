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مقتل شخص واحد جراء إطلاق نار خلال احتفال الفوز بسوبر بول في أمريكا

د ب أ
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 5:02 ص | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 5:02 ص

قتل شخص وأصيب آخرون في إطلاق نار في مدينة كانساس سيتي الأمريكية يوم الأربعاء في ختام موكب انتصار فريق كانساس سيتي تشيفس في مباراة نهائي كرة القدم الأمريكية "سوبر بول"، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال رئيس قسم شرطة مدينة كانساس سيتي ستيسي جريفز في مؤتمر صحفي بعد الحادث: "ما زلنا نجمع معلومات عن عدد الضحايا وحالاتهم. ونحن نعلم أن أحد الضحايا قد توفي".

وأضاف: "في الوقت الحالي، لدينا ما يصل إلى 10 إلى 15 جريحا. ليس لدينا عدد دقيق للأشخاص الذين جرحوا جراء إطلاق النار".

ووقع إطلاق النار بعد وقت قصير من انتهاء الموكب بالقرب من محطة قطار قريبة من الحدث.

واحتل الآلاف من المشجعين شوارع وسط مدينة كانساس سيتي حيث احتفل مشجعو "تشيفس" بفوزهم المتتالي في سوبر بول بعرض كبير في جميع أنحاء المدينة.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، ألغيت المدارس لهذا اليوم حيث انضم الأطفال إلى آلاف المشجعين في الشوارع، بينما وقف كثيرون آخرون على أسطح المنازل.


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