إسعاف قنا والدفاع المدني ينقلان مريضا يزن 300 كيلو جرام إلى المستشفى العام

نجح مرفق إسعاف قنا بالتعاون مع قوات الدفاع المدني، اليوم الخميس، فى نقل مريض يعانى من اضطرابات صحية قلبية يزن حوالي 300 كيلو جرام؛ نظرا لوزنه الزائد، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الدفاع المدني ونقله للمستشفى العام بواسطة فريق الإسعاف.



وحصلت "الشروق" على صور حصرية لنقل المريض من منزله بوسط المدينة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى قنا العام.



وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير مرفق إسعاف قنا، للشروق أنه تم نقل المريض أحمد عبد الخالق أحمد 60 عاما، يعاني من اضطرابات صحية بالقلب.



وفور تلقي غرفة عمليات الإسعاف، بلاغا انتقل و8 أطقم إسعافية لمنزل المريض، وتم الاستعانة بقوات الدفاع المدني التي شاركت في عملية نقله من منزله بوسط المدينة؛ نظرا لوزنه الزائد الذي يصل لنحو 300 كيلو جرام، وتم نقله لمستشفى قنا العام، بواسطة سيارة الإسعاف وفريق المسعفين.



وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، للشروق إنه فور نقل المريض تم رفع حالة الطوارئ القصوى بداخل المستشفى، وتم نقله بواسطة ترولى خاصة وعدد كبير من الأطقم الطبية والعاملين؛ نظرا لوزنه الكبير، وتم عمل الإسعافات الأولية والأشعة وبدء إجراءات الفحوصات الطبية اللازمة.