مدرب شباب بلوزداد: جاهزن لمواجهة الأهلي

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أكد البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري جاهزيتهم لمواجهة الأهلي المقرر لها مساء غدا الجمعة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال باكيتا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس إن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي غدا ولكنها لن تكون حاسمه للتأهل لدور الثمانية بالبطولة.

وأضاف :"أعرف الكرة المصرية جيدا ولدي دراية كاملة بالأهلي وهو بطل النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في البطولات".

وأوضح :"لا نهتم بما يردده البعض بغيابات الأهلي والإصابات لأن المباراة في النهاية بين 11 لاعبا أمام مثلهم وليس أكثر ، والفارق هو التركيز والخبرات والإستعداد الجيد".