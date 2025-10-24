استمرار معدل التضخم المرتفع في أمريكا وزيادة الأسعار دون التوقعات

ظل معدل التضخم في الولايات المتحدة على ارتفاعه الشهر الماضي مع ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة، في حين تباطأت أسعار الإيجارات.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3٪ في سبتمبر مقارنة بالعام السابق عليه، مرتفعة عن نسبتها التي بلغت 9ر2٪ في أغسطس.

وباستثناء فئتي المواد الغذائية والطاقة المتقلبتين، سجلت الأسعار الأساسية أيضا ارتفاعا بنسبة 3٪، منخفضة عن نسبتها المسجلة في الشهر السابق عليه البالغة 1ر3٪ ، بينما تبقى كلا النسبتين أعلى من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2٪."

وصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين متأخرا بأكثر من أسبوع بسبب الإغلاق الحكومي، الذي دخل الآن أسبوعه الرابع.