صحة غزة: العدوان الإسرائيلي أسفر عن تدمير 150 مؤسسة صحية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إنّ استمرار العدوان على القطاع يشكل خطورة بالغة على المستويين الصحي والإنساني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن الاحتلال تعمد منذ بدء العدوان، تدمير المنظومة الصحية بشكل واضح.

وأشار إلى أن الاحتلال خنق المنظومة الصحية بعدم وصول المساعدات الطبية وفقا للاحتياجات، لافتًا إلى عدم وصول الوقود إلى المستشفيات.

ونوه بأن العدوان الإسرائيلي أسفر عن تدمير 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة، مؤكدًا أن الاحتلال دمّر العديد من سيارات الإسعاف.

وأوضح أن الاحتلال يكرر سيناريو مستشفيات شمال غزة، في مجمع ناصر الطبي الذي حوّل إلى ثكنة عسكرية، مؤكدًا أن المركز يشكل العمود الفقري للخدمات الصحية في جنوب قطاع غزة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال نفذت عمليات اعتقال واسعة النطاق ضد العاملين بمجمع ناصر الطبي ومارس تنكيلًا ضدهم، بجانب ارتكاب أعمال تجريف واسعة في ساحاته.