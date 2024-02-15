اتحاد الكرة: حازم وبركات لم يرفضا تعيين التوأم

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أكد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا صحة لما تردد عن رفض حازم إمام ومحمد بركات تولي التوأم القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

وأشار رئيس اتحاد الكرة في تصريحات تلفزيونية أن الثنائي قام بتوجيه رسالة مباركة للتوأم بعد توقيعهما عقود تدريب منتخب مصر.

ووقع التوأم حسام وإبراهيم حسن عقود توليهما قيادة منتخب مصر بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية مع مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويظهر حسام حسن وجهازه المعاون في قيادة المنتخب عصر اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة لتقديمه مدربا للمنتخب أمام وسائل الإعلام.

وجاء التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب، وطارق سليمان في منصب المدرب العام ومدرب مساعد محمد عبد الواحد وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري مع استمرار الجهاز الإداري والطبي برئاسة محمد أبو العلا.