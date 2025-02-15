بيربوك ترفض تصريحات فانس عن استبعاد البديل من المشاركة في مؤتمر ميونخ

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن رفضها تحذير جيه. دي. فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه إن استبعاد أحزاب مثل "البديل من أجل ألمانيا" من المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، يشكل خطرًا على الديمقراطية.

وخلال مشاركتها في المؤتمر، قالت بيربوك اليوم السبت:" إذا دعت الهياكل اليمينية المتطرفة أو الإسلاموية المتشددة إلى محاربة ديمقراطيتنا، فإن أوروبا قوية بما يكفي لمواجهتها من الداخل."

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أنها يتعين عليها أن تعارض فانس، وأردفت:"عدونا الأكبر في الوقت الحالي هو روسيا بوتين (في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، لأنه أعلن الحرب على سلامنا الأوروبي وديمقراطيتنا الأوروبية. هذه لحظة الحقيقة: يجب على كل واحد في العالم أن يقرر ما إذا كان سيقف إلى جانب العالم الحر أم إلى جانب من يحاربون العالم الحر."

وفي كلمته أمام المؤتمر أمس الجمعة، كان فانس انتقد بشدة استبعاد أحزاب مثل البديل من المشاركة في المؤتمر، قائلا:"لا مكان للجدران النارية." كما اتهم فانس الحلفاء الأوروبيين بتقييد حرية التعبير وتعريض الديمقراطية للخطر، وقال إن "الديمقراطية تقوم على المبدأ المقدس القائل بأن صوت الشعب هو المهم."

في الوقت نفسه، شددت بيربوك على المطلب الخاص بإشراك أوروبا في أي مفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا، محذرة من أنه بدون هذه المشاركة، فلن يكون هناك سلام دائم.