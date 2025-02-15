تارا عماد: الجزء الثاني من جودر سيكشف جوانب جديدة من شخصية جوهرة

تحدثت الفنانة تارا عماد، عن تجربتها في تجسيد شخصية «جوهرة» في مسلسل «جودر»، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، ويجري حاليا تصوير الجزء الثاني منه لعرضه في رمضان المقبل.

وأعربت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة «ON E»عن سعادتها الكبيرة بأداء الدور، مشيرة إلى أن «شخصية جوهرة انتهازية تفكر فقط في كيفية الوصول إلى ما تريد، وهي مدلعة ووحيدة لأنها ابنة أبوها الوحيدة، وتحب نفسها جدا، لكن من داخلها، جوهرة رقيقة وحساسة ولكن لم تظهر للناس في الجزء الأول».

وأضافت أنها كانت تستمتع كثيرًا بأداء دور جوهرة، متابعة: «أنا متحمسة أن الجمهور يتعرف عليها في رمضان المقبل».

وأكدت أنها كانت تحلم منذ صغرها بأداء أدوار تاريخية ترتدي فيها الفساتين الفاخرة والأزياء التراثية، متابعة: «انبسطت جدا في هذا الدور لأنه حقق لي حلم الطفولة».

وبشأن تجربتها الأخيرة في فيلم «لأول مرة»، الذي عُرض مؤخرا في دور السينما، قالت إنها استمتعت بالدور لكنها عانت من صعوبة المشاعر التي كانت، قائلة: «كانت المشاعر صعبة جدا، لكننا كنا محظوظين لأننا صورنا الفيلم بالترتيب، لأن أماكن التصوير كانت محدودة».

وكشفت أنها صورت الفيلم بعد وفاة والدتها، معقبة: «كان الأمر موجعا وكان صعب جدًا على نفسي، لأني حسيت بمشاعر الفقد التي عشتها مع وفاة والدتي».