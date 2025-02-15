مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: العمل العربي المشترك سيظل مستمرا لدعم صمود شعبنا

قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك إن زيارة وفد الجامعة لمعبر رفح رسالة إلى أهالي قطاع غزة، نقول من خلالها أننا كجامعة وكشعوب عربية نقف إلى جانبهم، وندعم صمودهم وتثبيتهم على أرضهم.

وأضاف العكلوك في تصريح لـ"الشروق" أنه في ضوء دعوات التهجير القسري تظل أول خطوة لمجابهتها هو تضافر الجهود لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، وذلك من خلال امداده بمقومات صموده".



وتابع: "اطلعنا اليوم على أغذية و معدات طبية على وشك الدخول إلى قطاع غزة، في محاولة للتخفيف من معاناة كارثية ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة على مدار ١٦ شهرا.



وأكد العكلوك أن العمل العربي المشترك سيظل مستمر لدعم صمود الشعب الفلسطيني، الذي أبدا لن يغادر أرضه، فهو فقط بحاجة إلى حياة كريمة، معربا عن ثقته في قدرة الشعب الفلسطيني على الثبات على أرضه، و قدرته في إعادة الحياة لأرضه و ووطنه.



وأطلق المكتب التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، اليوم السبت، قافلة مساعدات من العريش لغزة لدعم أهالي القطاع، وذلك تنفيذا لقرارات القمة العربية ومجلسي وزراء الصحة والتنمية الاجتماعية العرب، بما في ذلك إيصال الأدوية ومستلزمات طبية والمستشفيات الميدانية وسيارات إسعاف وسيارات وحدات عناية مكثفة.



وتأتي هذه الخطوة من خلال التنسيق مع مصر والدول العربية، لضمان سرعة التدخل في الإطار الصحي والاجتماعي



وترأس السفير حسام زكي وفدا رفيع المستوى من الأمانة العامة في زيارة الى معبر رفح، بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وشارك في الوفد السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع شئون فلسطين و الأراضي العربية المحتلة، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية، والوزير المفوض الدكتورة ميساء الهدمي مديرة إدارة الصحة بالجامعة العربية.