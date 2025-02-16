ترامب يتجول في طائرة بوينج لتفقد تجهيزات الطائرة الرئاسية

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قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة في طائرة بوينج لتفقد تجهيرات المعدات والتجهيزات التكنولوجية وتسليط الضوء على تأخر الشركة المصنعة في تسليم النسخ المحدثة من الطائرة الرئاسية، حسبما ذكر البيت الأبيض اليوم السبت.

وزار ترامب الطائرة الخاصة الموجودة في مطار بالم بيتش الدولي.

وقال ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات بالبيت الأبيض إن "الرئيس ترامب يتجول في الطائرة الجديدة من طراز بوينج لتفقد المعدات والتكنولوجيا الجديدة.

وهذا يبرز فشل المشروع في تسليم الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) في الوقت المحدد بحسب التعهد".

ويشار إلى أن الطائرة الرئاسية هي طائرة معدلة من طراز بوينج 747. وهناك طائرتان يستخدمهما الرئيس ويرجع تاريخ صناعتهما لأكثر من 30 سنة. ولدى شركة بوينج العقد لإنتاج النسخ المحدثة، لكن تم تأخير التسليم بينما خسرت الشركة مليارات الدولارات في المشروع.