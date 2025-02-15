أشاد أحمد حسام "ميدو"، عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك، بالتونسي أحمد الجفالي لاعب القلعة البيضاء الجديد.

وأعلن الزمالك، في وقت سابق، التعاقد مع الجفالي، قادما من الاتحاد المنستيري، خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وقال ميدو عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أحمد الجفالي سيكون مفاجأة الدوري المصري، وهو من أفضل اللاعبين ويمتلك شخصية الزمالك".



وأضاف: "لجنة التخطيط مرحلة تمهيدية لتأسيس شركة كرة بالزمالك، ويجب أن يعلم الجميع أن الزمالك كان مهدد بإيقاف القيد فترتين في حالة قيامه بفسخ تعاقده مع ميشالاك".



وحاول الزمالك قطع إعارة ميشالاك من أحد السعودي، لقيد أجنبي آخر لكن النادي فشل في ذلك بسبب تمسك اللاعب بالحصول على مستحقاته كاملة.

وأشار ميدو: "شيكابالا ليس له دور في رحيل كريستيان جروس (مدرب الزمالك السابق)، وسياسة الزمالك لا تعتمد على آراء اللاعبين في اتخاذ القرار".



وأعلن مجلس إدارة الزمالك، اليوم الجمعة، تعاقده مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، لقيادة الفريق خلفا للسويسري كريستيان جروس.

وقال ميدو: "التفاوض مع جوزيه بيسيرو جاء بعد مباراة الزمالك وفاركو، وقمت بعمل اجتماعات مع 7 مدربين كخطة بديلة في حالة إخفاق جروس".

وأردف: "راتب بيسيرو ومعاونيه 70 ألف دولار، وسيتم زيادته إلى 85 ألف دولار في حالة تحقيق بطولتين (الدوري الممتاز أو كأس مصر أو كأس الكونفيدرالية)".