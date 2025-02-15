اعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، أنّ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس المطروحة "سيئة وكلي أمل أن وقف الحرب سيكون موقتًا ونعود للقتال"، ويأتي التصريح بعد اتمام الدفعة السادسة من عملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورأى سموتريتش، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أخطأ ولم ينضم إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة جميع الأسرى".

وكشف وزير المالية الإسرائيلي "أننا بدأنا التحضير مع الأمريكيين لتنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة وسيبدأ تطبيقها خلال أسابيع"، بحسب موقع الجزيرة.نت" الإخباري.