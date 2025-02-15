 سموتريتش: خطة الهجرة الطوعية من غزة ستطبّق خلال أسابيع.. ونتنياهو لم ينضم لموقف ترامب بشأن الأسرى - بوابة الشروق
السبت 15 فبراير 2025 10:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سموتريتش: خطة الهجرة الطوعية من غزة ستطبّق خلال أسابيع.. ونتنياهو لم ينضم لموقف ترامب بشأن الأسرى


نشر في: السبت 15 فبراير 2025 - 9:00 م | آخر تحديث: السبت 15 فبراير 2025 - 9:00 م

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، أنّ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس المطروحة "سيئة وكلي أمل أن وقف الحرب سيكون موقتًا ونعود للقتال"، ويأتي التصريح بعد اتمام الدفعة السادسة من عملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورأى سموتريتش، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أخطأ ولم ينضم إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة جميع الأسرى".

وكشف وزير المالية الإسرائيلي "أننا بدأنا التحضير مع الأمريكيين لتنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة وسيبدأ تطبيقها خلال أسابيع"، بحسب موقع الجزيرة.نت" الإخباري.

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