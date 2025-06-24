ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وذلك عبر صفحته الرسمية على "تروث سوشيال".

وأوضح ترامب أن وقف إطلاق النار بين الجانبين سيمتد أولا لمدة ١٢ ساعة ثم سيتحول إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل.

ووجه ترامب التهنئة إلى إيران وإسرائيل والعالم.

وكان ترامب قد أعلن منذ قليل أن هذا هو الوقت المناسب للسلام، موجها الشكر لإيران على ردها الرسمي الضعيف على الهجوم الأمريكي الأخير على مواقعها النووية، ودعا إسرائيل لقبول السلام.

ومنذ قليل أعلنت إيران مقتل ثلاثة من جنودها في هجوم إسرائيلي على القوات البحرية في بندر عباس، ونقلت مواقع إيرانية وقوع انفجارات في طهران.

واختتم ترامب تصريحاته بقوله: بارك الله إسرائيل وإيران.. وبارك الله العالم