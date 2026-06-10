محمد النني يعلن رحيله عن الجزيرة الإماراتي بعد موسمين

أعلن محمد النني، لاعب منتخب مصر السابق، رحيله عن صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، بعد انتهاء مشواره مع الفريق الذي استمر لمدة موسمين.

وكان النني قد انضم إلى الجزيرة في صيف عام 2024، عقب نهاية عقده مع نادي أرسنال الإنجليزي، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإماراتي.

وكتب النني عبر صفحته على فيسبوك: "اليوم أعلن نهاية رحلتي مع الجزيرة بعد موسمين، وأتوجه بالشكر إلى جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية".

كما خص النني جماهير النادي الجزراوي بالشكر، مؤكدًا: "أشكر الجمهور على دعمهم المستمر وتشجيعهم الدائم للفريق".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هي نهاية رحلة وبداية أخرى جديدة إن شاء الله، وأتمنى التوفيق فيما هو قادم، وكذلك التوفيق لنادي الجزيرة في المرحلة المقبلة".