رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو إلى تضامن دولي لدعم جهود استعادة الدولة

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم السبت، إلى تضامن دولي واسع مترجم بخطوات عملية لدعم جهود استعادة الدولة، وبسط نفوذها على كامل تراب اليمن، من أجل تحويل البحر الأحمر "من مصدر تهديد إلى جسر سلام".

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول أمن البحر الأحمر، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي " وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "سبأ".

وقال العليمي، "إن السبيل لإيجاد حلول مستدامة هو دعم الحكومة اليمنية لحماية وتأمين ترابها الوطني، جنباً إلى جنب مع تنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة الإيرانية إلى مليشياتها في اليمن".

وأضاف"أن إيران هي من تقود هذا التهديد عبر الأراضي اليمنية، وبالتالي فإن خفض التصعيد في البحر الأحمر والمياه الدولية عموما، سيظل مرهونا بأجندة النظام الإيراني ومصالحه".

وأشار العليمي إلى أنه لولا عاصفة الحزم لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية "فإن الحوثيين سيكونون اليوم مسيطرين على اليمن بأكمله، بما في ذلك من مخاطر أعمق وأكثر تعقيدا على الأمن والسلم الدوليين".

وحذر من أن أي تأخير في إنهاء هذا التهديد "سيكلف العالم خسائر فادحة".

وشدد العليمي على أهمية التركيز على جذور المشكلة الرئيسية التي تحتاج إلى "إنهاء الانقلاب، وانفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر أسلحة النظام الإيراني، وردعه عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

ومنذ نوفمبر 2023 حتى يناير 2025، نفذ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها استهدفت السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه ممرا دولي مهم للتجارة، وبدأتا ضمن تحالف عسكري دولي في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

وتوقفت هجمات الحوثيين الشهر الماضي بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.