اعتقال 19 فلسطينيا باقتحامات إسرائيلية في الضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الأحد، 19 فلسطينيا في حملة اقتحامات واسعة نفذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين (غير حكومي)، ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدد من محافظات الضفة، تخلّلها اقتحام عشرات المنازل وتخريب محتوياتها والاعتداء على الأهالي، فضلا عن اعتقال مواطنين.

وفي التفاصيل، أفاد المكتب، باعتقال 12 فلسطينيا بعد دهم منازلهم في بلدتي عصيرة الشمالية وبيت فوريك بمحافظة نابلس شمالي الضفة.

وذكر أن قوات إسرائيلية اعتقلت فلسطينيا واثنين من أبنائه بعد اقتحام منزلهم في بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت (شمال).

وفي جنوب الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم، وفق "إعلام الأسرى".

أما وسط الضفة، أفادت وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت فتى (14 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه في قرية عابود شمال غرب مدينة رام الله، إضافة إلى اعتقال شاب من بلدة نعلين غربا.

وعادة لا يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسباب الاعتقالات، لكنها في الغالب تأتي في إطار ما تسميه تل أبيب "حملات أمنية" ضد من تعتبرهم "مطلوبين".

وبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطينيا، بينهم 66 سيدة و350 طفلا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وأسفرت الاعتداءات بالضفة منذ ذلك التاريخ عن مقتل ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، ونحو 11 ألفا و500 مصاب، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا.