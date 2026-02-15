باكستان: عمران خان يخضع لفحص طبي في سجن أديالا في روالبندي

أكد مسئولون أن أطباء متخصصين أجروا اليوم الأحد، فحصا للعين لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في سجن أديالا بمدينة روالبندي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت سلطات السجن إن فريقا طبيا يضم أخصائيي عيون وصل إلى السجن مزودا بالمعدات اللازمة لإجراء فحص دقيق. ويجرى التقييم تحت إشراف لجنة طبية، تم تشكيلها لمراجعة الحالة الصحية لرئيس الوزراء السابق، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وذكر مسئولون أنه سيتم إعداد تقرير طبي شامل عند الانتهاء من الفحص.

يأتي هذا الفحص في أعقاب تقارير حول مخاوف فيما يتعلق بحالة عين خان، مما استدعى اتخاذ ترتيبات لاستشارة متخصصة داخل مبنى السجن.

وكان اعتصام نواب المعارضة أمام مبنى البرلمان قد دخل يومه الثالث اليوم الأحد، حيث طالب المتظاهرون بتوفير علاج طبي عاجل لحالة عين عمران خان، مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية المسجون. وبدأ الاعتصام أمس الأول الجمعة واستمر رغم تطمينات الحكومة.

وتعهد المشرعون، بقيادة زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية، محمود خان أتشكزاي وزعيم المعارضة في مجلس الشيوخ، العلامة ناصر عباس، بأن الاعتصام لن ينتهي حتى يتم نقل خان لتلقي رعاية متخصصة، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.

واستشهد المتظاهرون بتقارير تفيد بأن بصره في عينه اليمنى قد تدهور بشكل كبير وطالبوا بعلاجه بحضور عائلته وأطبائه الشخصيين.

كانت المحكمة العليا الباكستانية قد أصدرت يوم الخميس الماضي أوامرها للسلطات لتشكيل فريق طبي لفحص رئيس الوزراء السابق المحتجز عمران خان، الذي أخبر محاميه مؤخرا أنه فقد 85% من القدرة على الرؤية في عينيه اليمنى.

وجاء في الأمر القضائي أنه يتعين أن تفحصه هيئة طبية قبل 16 فبراير الجاري، وفقا لما قاله حزب حركة الانصاف الذي ينتمى له خان.

وقال قاسم، نجل خان، على منصة إكس، إنه تم تشخيص حالة والده على أنه مصاب بانسداد الوريد الشبكي المركزي، وهو انسداد خطير يمكن أن يسبب فقدانًا دائمًا للبصر.