رئيس وزراء التشيك يدين الهجوم الارهابي على مسجدين في نيوزيلندا

أدان رئيس الوزراء التشيكي أندريج بابيس، اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش الواقعة شرق نيوزيلندا.

وقال بابيس ، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها (راديو براغ) التشيكي ، إنه شعر بالرعب إزاء الهجوم الإرهابي الشنيع، وأعرب عن تعاطفه العميق مع أصدقاء وعائلات الضحايا وجميع شعب نيوزيلندا.

من جانبه ، أعرب وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريسيك عن تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الذي وصفه ب"البغيض"، مشيرا إلى أنه يرفض كافة أشكال العنف.

وكان 49 شخصا قد قتلوا وأصيب 48 آخرون جراء حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم واستهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة ، وتم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، حيث سيمثل أمام محكمة "كرايست تشيرش" صباح غد السبت.