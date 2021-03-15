بدأ معهد علوم البحار في الغردقة عملية تحنيط سمكة نابليون التي عثرت عليها وحدة شرطة البيئة في أحد محلات بيع الأسماك هناك.



وقال مدير معهد علوم البحار، الدكتور محمد دار، إن عملية التحنيط سوف تستغرق 4 أيام، وبمجرد الانتهاء منها سيتم وضع السمكة في المتحف الخاص بالمعهد.



وأوضح أن عملية التحنيط تشمل: إزالة لحم السمكة وحشوها بالملح ثم دهنها بمادة كيميائية معينة للحفاظ عليها، وبعد ذلك يتم حشوها بنشارة الخشب، إضافة إلى خطوات أخرى تستخدم للحفاظ على السمكة.



وأكد أن سمك نابليون من الأسماك النادرة في البحر الأحمر ومهددة بالانقراض، ولذلك هناك قوانين تجرم صيدها أو الاتجار بها.



وفي السياق ذاته، أشار تامر كامل، مدير جهاز شؤون البيئه ومحميات البحر الأحمر، إلى أن سمكة نابليون تعد ثروة قومية، حيث تجذب السياح إلى مصر، ولهذا يجب الحفاظ عليها.



وبحسب موقع حديقة "المحيط" في هونج كونج، فإن سمكة نابليون أطلق عليها هذا الأسم سبب وجود حدبة على جبينها تشبه قبعة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت.



وتولد معظم أسماك نابليون كإناث وتستغرق حوالي من 5 إلى 7 سنوات لتصل إلى مرحلة النضوج، ولذلك لا توجد بكثرة، والسبب الثاني لقلة أعدادها، هو أنه يجب أن يكون هناك ذكر مهيمن يقوم بتخصيب الإناث الموجودة حوله، وفي حالة عدم وجوده، تقوم الأنثى الأكبر بتغير جنسها وتتولى دور الذكر المهيمن.



والسبب الثالث لندرة سمك نابليون، هو الصيد الجائر الذي مازال يهدد حياة السمكة حتى الآن هي وغيرها من الأنواع، أما السبب الرابع، فهو استخدام مركب "السيانيد" في الصيد، مما يتسبب في موت الشعاب المرجانية التي تعيش بها أسماك نابليون، ونتيجة لكل تلك الأسباب، انخفضت أعداد السمكة بنسبة 50% خلال الـ3 عقود الماضية.



ووفقًا لموقع منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" يمكن التعرف على سمكة نابليون بسهولة من ألوانها المميزة وحجمها، حيث أنها واحدة من أكبر الأسماك المرجانية حول العالم، وتنمو حتى 230 سم، ووزنها يصل إلى 190 كجم، وتمتلك شفاه بيضاء سمينة وحدبة في الرأس تصبح أكثر بروزًا مع التقدم بالعمر.



ويختلف لون سمكة نابليون على حسب العمر، حيث يوجد منها اللون الأزرق والأخضر والبنفسجي، ومع التقدم بالعمر، يظهر شريط أسود على طول الوجه وخربشات زرقاء على الرأس.



وتتغذى سمكة نابليون على بلح البحر أو الديدان، ويمكنها العيش حتى 30 عامًا، وتمتلك أعين تتحرك في جميع الجهات، مما يمكنها من رؤية محيطها بالكامل، ويصل طول الذكور منها إلى ما يقرب المترين، أما الإناث فالطول هو مترًا واحدًا، ويتركز تواجد السمكة في البحر الأحمر والمحيط الهادي والمحيط الهندي.