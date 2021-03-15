إسبانيا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا 15 يوما

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الإثنين، تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، لمدة 15 يومًا على الأقل، لتنضم إلى قائمة الدول التي أعلنت تعليق استخدام اللقاح مؤخرًا.

وذكرت صحيفة "إندنبندنت" البريطانية أن "إسبانيا أوقفت استخدام لقاح (أسترازينيكا) اعتبارًا من اليوم ولمدة 15 يومًا على الأقل بسبب مخاوف من تسبب اللقاح في جلطات دموية".

وأضافت الصحيفة أن "وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا داريا ستعقد اجتماعًا طارئًا لمجلس الصحة المشترك بين الأقاليم اليوم لمناقشة العمل مع المجتمعات المستقلة لمناقشة تعليق لقاح أسترازينيكا، وسط تقارير عن تسببه بتجلطات دموية".