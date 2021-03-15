 إسبانيا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا 15 يوما - بوابة الشروق
الإثنين 15 مارس 2021 8:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

إسبانيا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا 15 يوما

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 8:36 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 8:36 م

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الإثنين، تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، لمدة 15 يومًا على الأقل، لتنضم إلى قائمة الدول التي أعلنت تعليق استخدام اللقاح مؤخرًا.

وذكرت صحيفة "إندنبندنت" البريطانية أن "إسبانيا أوقفت استخدام لقاح (أسترازينيكا) اعتبارًا من اليوم ولمدة 15 يومًا على الأقل بسبب مخاوف من تسبب اللقاح في جلطات دموية".

وأضافت الصحيفة أن "وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا داريا ستعقد اجتماعًا طارئًا لمجلس الصحة المشترك بين الأقاليم اليوم لمناقشة العمل مع المجتمعات المستقلة لمناقشة تعليق لقاح أسترازينيكا، وسط تقارير عن تسببه بتجلطات دموية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك