برلين يكشف عن موعد دورته لعام 2022 ويحتفل بنجاحه «افتراضيا»

- مارييت ريسنبيك مديرة المهرجان: حققنا رغبتنا فى دعم الأفلام ومبدعيها بالتنسيق الجديد خلال هذا الوقت الصعب..



كشفت ادارة مهرجان برلين السينمائى الدولى عن موعد الدورة 72 والتى ستقام فى الفترة من 10 إلى 20 فبراير 2022، وبذلك يعود المهرجان من العام القادم فى موعده المعتاد فى فبراير مرة أخرى مع انعقاد سوق السينما الأوروبية، وسوق الإنتاج المشترك مواهب برلين، وصندوق السينما العالمية.

وقد احتفل مهرجان برلين بنجاح المرحلة الأولى من دورة هذا العام والتى اقيمت افتراضيا عبر الانترنت، بينما ستقام المرحلة الثانية فى الفترة من 9 إلى 20 يونيو القادم حيث سيتم عرض برنامج افلام 2021 للجمهور بدور السينما فى برلين وأماكن فى الهواء الطلق، وسيتم تقديم الجوائز بحضور النجوم الفائزين بالدببة الذهبية والفضية، وأعضاء لجنة التحكيم وقد اعرب الفائزون بالجوائز عن سعادتهم وانهم فى انتظار تلك اللحظة التى يتوجون فيها امام الجمهور وهم: المخرج رادو جود الفائز بالدب الذهبى لأفضل فيلم «ضجيج سيئة الحظ»، المخرج اليابانى ريوسوكى هاماجوتشى الفائز بجائزة الدب الفضى الكبرى للجنة التحكيم فيلم «عجلة الحظ والفانتازيا».

والمخرجة ماريا سبيث صاحبة جائزة لجنة تحكيم الدب الفضى فيلم «السيد باخمان وفريقه»، ودينيس ناجى صاحبة جائزة الدب الفضى لأفضل مخرج عن فيلم «ضوء طبيعى» ومارين إيجرت الفائزة بالدب الفضى لأفضل أداء تمثيلى فى دور قيادى بفيلم «أنا رجلك»، وليلا كيسلنجر الفائزة بالدب الفضى لأفضل أداء تمثيلى فى دور قيادى عن فيلم «غابة: أراك فى كل مكان»، الكروى هونج سانجسو الفائز بالدب الفضى لأفضل سيناريو فاز بها عن فيلم «مقدمة»، ويبران أسواد صاحب الدب الفضى لافضل مساهمة فنية متميزة عن فيلم «شرطى».

وكشف المهرجان عن تحقيق مبيعات جيدة فى سوق الأفلام وكذلك المناقشات المثيرة للاهتمام والتغطية الواسعة للأفلام من قبل الصحافة، وان الفعالية الصناعية لدورة برلينالة 71 فاقت التوقعات رغم القيود المفروضة بسبب الوباء، وقد أقيم الجزء الأول من المهرجان عبر الإنترنت فى الفترة من 1 إلى 5 مارس وكان يستهدف بشكل أساسى تسويق الأفلام وتوفير العروض للصحافة.

وتقول مارييت ريسنبيك، المديرة التنفيذية لمهرجان برلين «يسعدنا جدًا أن تتحقق رغبتنا فى دعم الأفلام ومبدعيها بالتنسيق الجديد والفريد خلال هذا الوقت الصعب، وقد لقيت عروض أفلام المهرجان عبر الإنترنت استحسانًا كبيرًا من قبل صناع السينما والصحافة، وحظيت الأفلام برؤية إعلامية واسعة استقبلت دعوات للمشاركة فى مهرجانات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سجلت السوق مبيعات جيدة، مما يضمن مسار الأفلام للجمهور. ومع ذلك، ما زلنا نفتقد التجربة الجماعية للذهاب إلى السينما، ونتطلع حقًا للتعويض عنها فى عروض الصيف الخاصة».

ويضيف المدير الفنى للمهرجان كارلو شاتريان: «لقد كان من الرائع أن نرى مدى الإيجابية التى حظيت باختيار الأفلام لهذا العام، ونحن فخورون بتشكيلتنا ويسعدنا أن الأفلام كان لها صدى جيد بين المحترفين ووسائل الاعلام، نحن ممتنون لجميع الفنانين وشركات الأفلام الذين شاركوا فى الحدث ونريد أن نشكر الجميع على التزامهم، وعلى الرغم من أننا نأمل أن تظل هذه النسخة فريدة من نوعها، إلا أن الطاقة الإيجابية العظيمة التى شعرنا بها، حتى عبر الإنترنت، شجعتنا على اتخاذ الخطوات التالية فى المستقبل».

بالإضافة إلى العروض عبر الإنترنت، تضمن المهرجان أنشطة سوق السينما الأوروبية، وسوق برلينالة للإنتاج المشترك، ومواهب برلينالة، وصندوق السينما العالمية. كما قدم الأخيران برامج عبر الإنترنت يمكن للجمهور الوصول إليها.

واضاف: ولمدة خمسة أيام، أصبح برنامج تطوير المواهب موطنًا لـ 205 مواهب مدعوة من 65 دولة عبر 17 منطقة. كان الضيوف بعيدين جسديًا، ولكنهم مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالجمهور وقد أعجبهم التبادل فى «الحلم»، والذى كان عاطفيًا وشخصيًا.