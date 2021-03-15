 الزمالك يهزم الجزيرة ويشعل صراع الصدارة في دوري سوبر السلة - بوابة الشروق
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الزمالك يهزم الجزيرة ويشعل صراع الصدارة في دوري سوبر السلة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 8:41 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 8:41 م

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، على نظيره الجزيرة والذي يقوده فنيًا محمد الكرداني، بنتيجة 79 – 73، في إطار الجولة السابعة من عمر الدور الترتيبي لدوري السوبر للموسم الحالي.

وأقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 13 يحتل بهم صدارة الترتيب، بالتساوي مع الجزيرة الوصيف بفارق فارق الأهداف.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك في الجولة المقبلة مع نظيره سموحة، فيما يصطدم الجزيرة بنظيره سبورتنج السكندري.


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